पलामू में बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पिता और सौतेली मां गिरफ्तार, बहन ने दर्ज कराई थी FIR

संवाद सूत्र, जपला (पलामू)। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव में 20 वर्षीय युवती अफसाना परवीन की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार किया है। दोनों पर युवती को लगातार प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि चार नवंबर 2026 को मृतका की बहन अजमेरी बीबी ने हुसैनाबाद थाना में लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि मृतका के पिता रऊफ अंसारी और सौतेली मां जूही परवीन उसके साथ लगातार मारपीट करते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।