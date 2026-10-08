पलामू में हाथियों का आतंक: चैनपुर के जंगलों में 4 दिनों से डटे 15 हाथियों का झुंड, रौंद रहे धान की फसलें

संवाद सूत्र, चैनपुर (पलामू)। थाना क्षेत्र के कुमनी और खुरा के जंगलों में पिछले चार दिनों से 10 से 15 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर तीन-चार किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों के खेतों में पहुंचकर फसलों को बर्बाद कर रहा है। इससे सलतुआ, कुमनी, थम्हवा, खुरा, रबदा और बेहरा समेत आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है।

मंगलवार की रात हाथियों ने सुमंत तिवारी और युगल तिवारी के खेत में लगी धान की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। साथ ही पटवन के लिए बिछाए गए पाइप को भी तोड़ दिया। इससे एक दिन पहले सोमवार की रात रबदा निवासी महेश चौधरी व विनय चौधरी और खुरा निवासी तुलसी भुइयां के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया था। इससे पहले भी हाथियों ने थम्हवा, खुरा और कुमनी में कुछ घरों को आंशिक क्षति पहुंचाई थी।

वन विभाग कर रहा निगरानी हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग की टीम रात में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। प्रभारी फारेस्टर संदीप कुमार डोडराय ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने और रात में घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात पेट्रोलिंग के दौरान टीम का हाथियों से बेहद करीब सामना हो गया था।