पलामू में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते ही मुंह से निकला झाग, निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान 4 साल के बच्चे की मौत

संवाद सूत्र, तरहसी (पलामू)। सर्दी-खांसी से परेशान चार साल के इकलौते बेटे का इलाज कराने निजी क्लीनिक पहुंचे माता-पिता की खुशियां कुछ ही देर में मातम में बदल गईं।

परिजनों का आरोप है कि मनातू स्थित एक निजी क्लीनिक में कथित झोलाछाप चिकित्सक ने बच्चे को हायर एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया।

इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। वह बेचैन होकर छटपटाने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। घबराए स्वजन आनन-फानन में उसे लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

इकलौते बेटे की मौत से माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़ यंश की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता समेत अन्य स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस बच्चे की किलकारियों से घर गुलजार रहता था, उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है।

बताया जाता है कि मिथिलेश यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत सचिव हैं। यंश परिवार का इकलौता बेटा था। करीब एक माह पहले ही उसके दादा का निधन हुआ था। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि इकलौते बेटे की मौत ने उसे गहरे दुख में डुबो दिया।