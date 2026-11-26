संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के बारा गांव में घर में घुसकर युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने और विरोध करने पर परिवार के तीन सदस्यों पर धारदार टांगी से हमला करने का मामला सामने आया है।

घटना में मां-बेटी और उनके पिता घायल हो गए। तीनों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल, छतरपुर में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने छतरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। युवती के साथ अभद्र व्यवहार आवेदन के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को दिन करीब 11:30 बजे बारा गांव निवासी गीता देवी (48) अपनी 20 वर्षीय पुत्री अनुषा कुमारी के साथ घर पर थीं। इसी दौरान गांव का ही प्रेम ठाकुर (45) हाथ में धारदार टांगी लेकर घर में घुस आया और युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा।

गीता देवी ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने कथित तौर पर टांगी से उनके और उनकी पुत्री के माथे पर वार कर दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।घटना के समय गीता देवी के पति गणेश साव घर पर नहीं थे। उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वे घर पहुंचे।