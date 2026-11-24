संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। जिले में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को कुसुमटांड़ फोरलेन पर एक टेंपो की टक्कर से बाइक सवार 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सुआ गांव निवासी भुवनेश्वर कुमार सिंह के पुत्र सुबोध कुमार के रूप में हुई है। सुबोध कुमार कुसुमटांड़ फोरलेन से गुजर रहे थे। इसी दौरान देर रात तेज रफ्तार से आ रहे एक टेंपो के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

समय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुबोध गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल युवक को संभालने का प्रयास किया। हालांकि, गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो।