पलामू में रात को खाना खाकर सोई 14 साल की आरोही, सुबह बिगड़ी तबीयत; अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के माहुर गांव निवासी 14 वर्षीय आरोही कुमारी की शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। वह पप्पू राम की पुत्री थी। स्वजनों के अनुसार, आरोही गुरुवार रात खाना खाकर सो गई थी। शुक्रवार सुबह अचानक उसे उल्टी होने लगी और तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे पांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।

वहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी के पुलिस पदाधिकारी और जवान अस्पताल पहुंचे।