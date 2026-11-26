संवाद सूत्र, हिरणपुर (पाकुड़)। हिरणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर गांव के निकट नहर में गुरुवार को ट्रैक्टर पलटने से मजदूर करणघाटी गांव निवासी 25 वर्षीय विभीषण मरांडी और 24 वर्षीय चरण मरांडी की मौत हो गई।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि दोनों श्रमिक धान लोड करने के लिए ट्रैक्टर में चढ़कर खेत की ओर जा रहे थे। तभी नहर के समीप ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया। इससे ट्रैक्टर नहर में गिर गई। घटना स्थल पर ही दोनों मजदूर की मौत हो गई।