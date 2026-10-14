प्रेमी के साथ पुणे भाग रही पाकुड़ की नाबालिग लड़की पटना से बरामद, मोबाइल में मिले ट्रेन टिकट से खुली पोल

संवाद सूत्र, हिरणपुर (पाकुड़)। थाना क्षेत्र के एक गांव से मंगलवार को भगाकर ले जाई गई नाबालिग लड़की को हिरणपुर थाना पुलिस ने 14 घंटे के अंदर बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। लड़की को मुंबई के पुणे ले जाने की तैयारी थी। पुलिस ने प्रेमी सहित दो आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय लड़की बिना ड्रेस कोड के स्कूल जाने के लिए निकली, जो स्कूल नहीं पहुंची। पता चलने पर स्वजनों ने खोजबीन शुरु की। स्वजनों ने पुलिस को मंगलवार की शाम जानकारी दी। आठ माह से एक दूसरे के संपर्क में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग लड़की के सहेलियों से काफी देर तक पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने घर पर रखा लड़की के मोबाइल को खंगाला। इस दौरान पता चला कि पुणे के अमर शेख नामक युवक से लड़की का मोबाइल पर संपर्क हुआ है।

दोनों करीब आठ माह से एक दूसरे के संपर्क में थे। थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों को पटना से गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच चल रही है। मोबाइल में मिले ट्रेन के टिकट से हुआ खुलासा पुलिस ने जब लड़की का मोबाइल खंगालना शुरू किया तो पाया कि मोबाइल में ट्रेन का टिकट मौजूद है। टिकट का अवलोकन करने पर पाया कि पटना से उज्जैन और उज्जैन से पुणे तक का दो टिकट है। पुलिस बिना देरी किए पटना के लिए रवाना हुई।