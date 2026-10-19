लोहरदगा के खखपरता गांव में पेड़ से लटकता मिला 27 वर्षीय युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खखपरता गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां श्याम उरांव के 27 वर्षीय पुत्र राजेश उरांव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

युवक का शव उसके घर के समीप ही एक पेड़ से फंदे पर लटकता हुआ मिला। सोमवार सुबह-सुबह शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों ने युवक के शव को पेड़ से लटका देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना स्वजनों और स्थानीय पुलिस को दी।

युवक की मौत को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं बनी हैं। स्वजन इसे संदिग्ध मान रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया।