झारखंड की बेटी संजना ने बढ़ाया देश का मान, पहली बार एशियन पैरा गेम्स में जीता ब्रॉन्ज मेडल

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जापान के आइची नागोया शहर स्थित इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में आयोजित 5वें एशियन पैरा गेम्स 2026 में लोहरदगा की होनहार अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक अपने नाम किया है।

पहली बार एशियाइ पैरा खेलों में भाग ले रहीं संजना ने महिला एकल एसएल 3 वर्ग में यह उपलब्धि हासिल कर देश, झारखंड राज्य और अपने गृह जिला लोहरदगा का नाम रोशन किया है। संजना लोहरदगा के शास्त्री नगर ढोड्हा टोली की रहने वाली है। विगत रात खेले गए महिला सिंगल्स एसएल 3 के सेमीफाइनल मुकाबले में संजना कुमारी का मुकाबला जापान की मजबूत खिलाड़ी कवाई शिनो से हुआ।

इस कड़े मुकाबले में जापानी खिलाड़ी ने 2-0 (21-7, 21-9) से जीत हासिल की। हालांकि संजना फाइनल में जगह नहीं बना पाईं, लेकिन सेमीफाइनल तक का शानदार सफर तय करते हुए उन्होंने कांस्य पदक पक्का किया। संजना कुमारी के पिता पूर्व सैनिक रतन कुमार ने बेटी की इस ऐतिहासिक सफलता पर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है कि यदि संजना को बेहतर सुविधा और सहायता मिले तो वह और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।