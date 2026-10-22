Para Asian Games: पैरा तीरंदाज शीतल ने जीते दो गोल्ड मेडल, भारत के पदकों की संख्या 80 के पार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भारत की बिना हाथों की तीरंदाज शीतल देवी ने गुरुवार को जापान के आइची नागोया में चल रहे पैरा एशियाई खेलों में अपने अद्भुत कौशल और धैर्य का परिचय देते हुए दो घंटे से भी कम समय में दो स्वर्ण पदक जीत लिए। एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा।

गुरुवार को भारतीय एथलीटों ने सात स्वर्ण सहित कुल 26 पदक जीते, जिससे भारत के पदकों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। भारतीय दल ने अब तक 21 स्वर्ण, 26 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। एथलेटिक्स 52 पदकों के साथ भारत का सबसे सफल खेल बना हुआ है, जिसमें 18 स्वर्ण, 16 रजत और 18 कांस्य शामिल हैं।

शीतल का गोल्डन डबल 19 वर्षीय शीतल देवी ने दिन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक अपने नाम की। मौजूदा विश्व चैंपियन और विश्व नंबर एक शीतल ने पहले तोमन कुमार के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम का स्वर्ण बरकरार रखा। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के टियोडोरा आडिया फेरेली और केन स्वागुमिलांग को 151-148 से हराया। इसके बाद शीतल ने महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में सिंगापुर की अलीम नूर सैयदिया को 142-139 से शिकस्त दी।

सुवर्णा ने दिलाया दिन का पहला स्वर्ण भारत के लिए दिन की शुरुआत सुवर्णा राज ने शानदार अंदाज में की। 44 वर्षीय व्हीलचेयर एथलीट ने महिलाओं की एफ54 चक्का फेंक स्पर्धा में 15.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में 1.89 मीटर की छलांग लगाकर खेल रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।