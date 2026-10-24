लोहरदगा-गुमला-धरमजयगढ़ रेल लाइन का काम तेज, पूरा होने के बाद होगा दोहरीकरण

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने शनिवार को रेलवे के अधिकारियों की टीम के साथ विशेष ट्रेन से लोहरदगा पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई और चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों को यात्री सुविधाओं में सुधार लाने और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। रेलवे ब्रिज का भी निरीक्षण किया गया। स्टेशन पर पिछले दो वर्षों में काफी बदलाव निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कहा कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर पिछले दो वर्षों में काफी बदलाव आया है। स्टेशन परिसर से लेकर यात्रियों की सुविधाओं तक में सुधार हुआ है। विकास कार्य लगातार जारी हैं और आने वाले समय में स्टेशन पर और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

डीआरएम ने कहा कि धरमजयगढ़-गुमला-लोहरदगा रेल लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। परियोजना महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है और इससे जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले इस रेल लाइन का काम पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद लोहरदगा रेलखंड पर दोहरीकरण की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे इस दिशा में भी काम कर रहा है। रांची रेलखंड पर दोहरीकरण को लेकर क्षमता, सर्वे और डीपीआर से संबंधित प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। मेमू पैसेंजर में बढ़ सकती हैं बोगियां लोहरदगा मेमू पैसेंजर ट्रेन में बोगियों की संख्या बढ़ाने की मांग पर डीआरएम ने कहा कि यात्रियों की वास्तविक संख्या जानने के लिए टिकट बिक्री के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लोगों से टिकट खरीदकर यात्रा करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए रेलवे को कई प्रस्ताव भेजे गए हैं। उम्मीद है कि इस दिशा में जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यात्रियों की संख्या और जरूरतों के अनुरूप ट्रेन में अतिरिक्त बोगियां लगाने के प्रस्ताव पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

नई ट्रेनों से बढ़ेगा सीधा रेल संपर्क डीआरएम ने कहा कि क्षेत्र में धीरे-धीरे नई ट्रेनों की सुविधा बढ़ रही है। आनंद विहार-पुरीलिया एक्सप्रेस के जुड़ने से लोहरदगा क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली, बनारस और लखनऊ की ओर यात्रा करने में सीधा रेल संपर्क मिला है।

वहीं, संतरागाछी-जयपुर एक्सप्रेस से हावड़ा, आगरा और प्रयागराज समेत अन्य स्थानों तक पहुंचने की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रेलखंड की क्षमता को देखते हुए भविष्य में और ट्रेनों के परिचालन की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।