लोहरदगा में कुएं में तैरती मिली लापता युवक की लाश, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप

संवाद सूत्र, सेन्हा (लोहरदगा)। सेन्हा थाना क्षेत्र के भड़गांव में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब मंगरा उरांव के कुएं में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया।

मृतक की पहचान गांव के ही स्वर्गीय हुसैन अंसारी के 37 वर्षीय पुत्र सुलेमान अंसारी के रूप में हुई है। शव दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक के स्वजनों ने खानदान के लोगों के साथ लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद को हत्या की वजह बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

हत्या कर शव कुएं में फेंका स्वजनों को आशंका है कि विवाद के कारण सुलेमान की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है। सुलेमान भड़गांव चौक स्थित एक किराना दुकान में काम करता था। वह रविवार से घर से लापता था। उसकी पत्नी पिछले चार महीने से बच्चों के साथ मायके में रह रही है।