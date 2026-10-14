Maiya Samman Yojana: दुर्गा पूजा पर लोहरदगा की 92 हजार महिलाओं को मिला सम्मान, खाते में भेजे गए 23.13 करोड़ रुपये
लोहरदगा जिले में दुर्गा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 92,534 महिलाओं को सितंबर 2026 की ...और पढ़ें
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लोहरदगा में 92,534 महिलाओं को मिली सम्मान राशि।
दुर्गा पूजा पर 23.13 करोड़ रुपये सीधे खातों में।
जागरण संवाददाता, लोहरदगा। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लोहरदगा जिले की 92,534 लाभुक महिलाओं को सितंबर 2026 की सम्मान राशि प्रदान की गई है। दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के बैंक खातों में कुल 23 करोड़ 13 लाख 35 हजार रुपये हस्तांतरित किए गए। यह राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभुकों के खातों में भेजी गई है। इससे त्योहार के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली है।
डीटीओ सह प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा जया शंखी मुर्मू ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के माध्यम से लाभुक महिलाओं को सम्मान राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलती है।
त्योहार के समय मिली आर्थिक सहायता
दुर्गा पूजा के दौरान परिवारों में खरीदारी और घरेलू जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में योजना के तहत राशि मिलने से लाभुक महिलाओं को राहत मिली है। बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे जाने से महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राशि का उपयोग करने में सुविधा मिलती है।
लोहरदगा जिले में सितंबर 2026 की सम्मान राशि के रूप में कुल 23 करोड़ 13 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत 92,534 महिलाओं के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की गई। आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए राशि भेजी गई है।
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