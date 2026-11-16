लोहरदगा की खौफनाक रात: 50 मीटर तक युवक को घसीटता ले गया बॉक्साइट ट्रक, मौके पर ही दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जिले के बंजार किस्को के पास रविवार देर रात दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जिले के किस्को थाना अंतर्गत हृदय टोली गांव निवासी शामिल अंसारी के रूप में हुई है।

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जाता है कि युवक अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक ने उसे अपनी चपेट में लेते हुए जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ट्रक की चपेट में आ गया और वाहन उसे 50 मीटर से अधिक दूरी तक घसीटता हुआ ले गया। दुर्घटना में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही किस्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है।

वहीं, हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है।

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