अंधेरे में नहीं दिखा टूटा बिजली का तार, लोहरदगा में करंट की चपेट में आए 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जिले के भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मसमानो गोपी टोली गांव में बिजली करंट लगने से एक वृद्ध व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपी टोली निवासी स्वर्गीय भूखम महतो के पुत्र गगरू महतो उर्फ भौवा (60 वर्ष) के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है।

बताया जाता है कि गगरू महतो बकरियों को चराकर घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पहले से ही बिजली की सप्लाई वाला एक चाइना तार (बिजली प्रवाहित तार) टूटकर गिरा हुआ था। अंधेरा होने के कारण गगरू महतो उस तार को नहीं देख नहीं पाए और अनजाने में उनका पैर उसके संपर्क में आ गया।