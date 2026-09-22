लोहरदगा में पति गया था ईंट भट्ठे पर काम करने, पीछे से पत्नी ने घर में की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमगाई पंचायत के पंडरिया गांव से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां सोमवार की देर रात एक 35 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृत महिला की पहचान पंडरिया गांव निवासी तिवारी उरांव की पत्नी नेहा उरांव के रूप में हुई है।

फंदे से लटक रहा था शव

स्थानीय ग्रामीणों और स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृत नेहा उरांव का पति तिवारी उरांव चार महीने पहले ही आजीविका कमाने के उद्देश्य से घर से दूर दूसरे प्रदेश ईंट भट्ठे पर काम करने गया हुआ है। सोमवार रात को घर के सभी सदस्य हमेशा की तरह रात का खाना खाकर अपने-अपने कमरों में सोने चले गए थे।

मंगलवार सुबह जब परिजनों की आंख खुली और उन्होंने नेहा के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा उरांव का शव फंदे से लटक रहा था। घटना की जानकारी भंडरा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल ने बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी।