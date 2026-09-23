12 वेंटिलेटर समेत ICU के उपकरण, फिर भी सुविधा बंद; लोहरदगा में गंभीर मरीजों को रिम्स भेजने की मजबूरी

विक्रम चौहान, लोहरदगा। सदर अस्पताल में गंभीर और अति गंभीर मरीजों के बेहतर इलाज की उम्मीद अब भी अधूरी है। कोविड काल के दौरान अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू करने के उद्देश्य से एक कमरे में आवश्यक उपकरण लगाए गए थे, लेकिन नियमित संचालन नहीं होने के कारण अब ये मशीनें धीरे-धीरे बेकार होती जा रही हैं।

स्थिति यह है कि आईसीयू कक्ष में ताला लटका रहता है। अस्पताल में गंभीर मरीजों को रखने और तत्काल उपचार उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उन्हें रांची के रिम्स में रेफर करना पड़ता है। सदर अस्पताल के ऑउटडोर विभाग में प्रतिदिन करीब पांच से छह सौ मरीजों का इलाज किया जाता है। वहीं इंडोर में औसतन एक सौ मरीज भर्ती रहते हैं।

अस्पताल से प्रतिदिन औसतन छह गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया जाता है। इनमें क्रिटिकल स्थिति वाले मरीज भी शामिल होते हैं। ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल में निगरानी, जीवनरक्षक उपचार और विशेषज्ञ चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में इसकी कमी बनी हुई है।

12 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे कोविड काल के दौरान सदर अस्पताल को 12 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे। इनमें से लगभग आधे वेंटिलेटर बाद में वापस ले लिए गए। अस्पताल में उपलब्ध वेंटिलेटर, हृदय संबंधी निगरानी उपकरण और अन्य जरूरी मशीनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाने के कारण उनके खराब होने की आशंका बढ़ रही है। महंगे और अत्याधुनिक उपकरणों के बावजूद उनका उपयोग नहीं होना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

केवल मशीनें ही पर्याप्त नहीं आईसीयू के बेहतर संचालन के लिए केवल मशीनें ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए गंभीर रोगों के उपचार में दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सक, फिजिशियन, प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी और क्रिटिकल केयर तकनीशियन की आवश्यकता होती है। सदर अस्पताल में वर्तमान में न तो क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ की नियमित सुविधा उपलब्ध है और न ही आईसीयू संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था है। विशेषज्ञ चिकित्सक और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण उपलब्ध संसाधनों का भी अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है।