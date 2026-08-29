लातेहार में भारी बारिश के बाद राजडंडा पुल क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने आवाजाही रोकी

जागरण संवाददाता, लातेहार। जिले में महुआडांड़–डालटनगंज मुख्य पथ पर राजडंडा गांव के समीप शनिवार देर शाम हुई मूसलाधार वर्षा ने राहगीरों की चिंता बढ़ा दी।

राजडंडा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल की हालत ऐसी हो गई है कि यहां से गुजरते समय जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।

फिलहाल पुल से आवागमन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन क्षतिग्रस्त हिस्से ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। इस मुख्य मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन और राहगीर आवागमन करते हैं।

नदी का उफान और पुल पर चोट, अब हर कदम संभलकर

स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार देर शाम हुई तेज वर्षा के बाद राजडंडा नदी का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ गया। पानी के तेज दबाव के कारण पुल को नुकसान पहुंचा है।

पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। सबसे अधिक खतरा रात के समय है, जब अंधेरे में क्षतिग्रस्त हिस्से का अंदाजा लगाना वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में थोड़ी सी चूक वाहन को दुर्घटना की ओर धकेल सकती है।

प्रशासन से ग्रामीणों की दो टूक मरम्मत में देर हुई तो खतरा बढ़ेगा ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल पुल का निरीक्षण कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल सावधानी बरतने की अपील से काम नहीं चलेगा।

क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी हैं। पुल के दोनों ओर चेतावनी संकेत और आवश्यक अवरोधक लगाए जाएं, ताकि वाहन चालक सतर्क होकर गुजर सकें। ग्रामीणों ने कहा कि पुल की स्थिति को समय रहते नहीं संभाला गया तो किसी बड़े हादसे के बाद जागने का कोई फायदा नहीं होगा।

मुख्य पथ है, इसलिए खतरा भी मामूली नहीं महुआडांड़–डालटनगंज मुख्य पथ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आवागमन मार्ग है। ऐसे में राजडंडा पुल की क्षति को महज स्थानीय समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने राहगीरों और वाहन चालकों से अपील की है कि पुल पार करते समय गति धीमी रखें और किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाएं। नदी का पानी और पुल की क्षति दोनों यह साफ संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल इस रास्ते पर सफर जरूरी हो तो सावधानी भी उतनी ही जरूरी है।

मौके पर पहुंचा प्रशासन, आवाजाही पर लगाई रोक लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के बीच राजडंडा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। पुल की गंभीर स्थिति को देखते हुए एसडीओ सुलेमान मुंडारी और डीएसपी पूजा कुमारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पुल और नदी के बढ़े जलस्तर का बारीकी से जायजा लिया। मौके पर थाना प्रभारी अमित कुमार रवि दास भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। प्रशासन की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों को पुल की ओर जाने से रोक दिया है।

तेज धार के बीच अधिकारी कर रहे हर खतरे का आकलन राजडंडा नदी में पानी का बहाव काफी तेज है। पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर लगातार पानी का दबाव बना हुआ है। ऐसे में अधिकारियों ने पुल की स्थिति के साथ नदी की तेज धारा और जलस्तर का भी निरीक्षण किया।

सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लोगों को पुल के समीप जाने से रोका जा रहा है, ताकि कोई व्यक्ति उत्सुकतावश खतरे की जद में न पहुंच जाए। प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वाहनों के साथ पैदल आवाजाही भी बनी जान का जोखिम पुल टूटने के कारण महुआडांड़–डालटनगंज मुख्य पथ पर आवागमन की स्थिति बेहद जोखिमपूर्ण हो गई है। वाहनों के लिए तो खतरा है ही, पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से से पैदल गुजरना भी जान जोखिम में डालने जैसा है।