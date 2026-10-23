लातेहार में सर्पदंश पीड़िता से दुर्व्यवहार पर कार्रवाई, मनिका सीएचसी के आउटसोर्स चालक की सेवा खत्म
मनिका सीएचसी में सर्पदंश पीड़िता से दुर्व्यवहार के मामले में आउटसोर्स चालक तबारक अंसारी की सेवा समाप्त कर दी गई ...और पढ़ें
HighLights
सर्पदंश पीड़िता से दुर्व्यवहार पर चालक की सेवा समाप्त।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई।
संवाद सूत्र, मनिका (लातेहार)। सांप के डसने का डर, अपनों की जिंदगी बचाने की बेचैनी और सरकारी अस्पताल से मदद की उम्मीद, मुश्किल की उस घड़ी में मरीज और उसके स्वजन को यदि दुर्व्यवहार का सामना करना पड़े, तो पीड़ा बीमारी तक सीमित कैसे रह सकती है।
मनिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सर्पदंश पीड़िता और उसके स्वजन के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच विभाग ने कार्रवाई की है। आउटसोर्स चालक तबारक अंसारी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो और दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के बाद मामला तूल पकड़ने लगा था।
राजनीतिक विरोध और कार्रवाई की मांग के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मामले का संज्ञान लिया और विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद लातेहार के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने 22 अक्टूबर 2026 को ज्ञापांक संख्या 1834 के तहत सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। आदेश में संबंधित चालक के कृत्य को अमानवीय एवं अशोभनीय बताते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया।
आदेश की प्रतिलिपि संबंधित आउटसोर्स एजेंसी बालाजी डिटेक्टिव फोर्स को भी भेजी गई, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मनिका सीएचसी, उपायुक्त लातेहार और स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव को भी दी गई।
खबर प्रकाशित होने के बाद बढ़ा दबाव, स्वास्थ्य मंत्री ने लिया संज्ञान
मनिका सीएचसी का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और मरीजों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे थे। वायरल वीडियो ने प्रकरण को व्यापक चर्चा में ला दिया। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद भी कार्रवाई की मांग तेज रही।
स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि अस्पतालों में मरीजों और उनके स्वजन के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों को गंभीरता से लेना आवश्यक है। हालांकि, कार्रवाई के साथ घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है, ताकि जिम्मेदारी तय हो सके और भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
भाजपा ने दिया था मामले में 48 घंटे का अल्टीमेटम
मामले को लेकर मनिका भाजपा मंडल अध्यक्ष मंदीप कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा पदाधिकारी क्षितिज कुजूर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी। प्रतिनिधिमंडल ने निष्पक्ष जांच और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा युवा नेता छोटू राजा ने भी मामले पर नाराजगी जताते हुए 48 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई की मांग की थी।
उन्होंने कार्रवाई के अभाव में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी। वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठाए थे।
लातेहार जिला के मनिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्पदंश से पीड़ित महिला का इलाज करने से न सिर्फ मना कर दिया गया, बल्कि वहां तैनात तबारक अंसारी द्वारा मरीज के परिजनों को अभद्र गालियां भी दी गईं। सोचिए, लोग कितनी आस और उम्मीद लगाकर इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां इलाज के बजाय ऐसा दुर्व्यवहार मिले, तो उन पर क्या बीतती होगी! @HemantSorenJMM जी, अगर आप गरीबों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम उनकी इज्जत तो मत उतारिए। लातेहार सिविल सर्जन सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। @LateharPolice एसपी, मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। भाजपा, गरीबों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी...न ही गरीबों के इलाज और सम्मान के सवाल पर चुप बैठेगी। प्रशासन बताए कि इस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई... @BJP4India @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 22, 2026
उन्होंने प्रकरण की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे।
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