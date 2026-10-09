लातेहार में बारियातू थानेदार पर आदिवासी महिला से मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप, CM हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, लातेहार। बारियातू थाना प्रभारी पर एक आदिवासी महिला पुनिया देवी के साथ मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। शुक्रवार को पीड़िता के स्वजनों और गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मामले को लेकर जिले में चर्चा तेज हो गई है। पीड़िता पुनिया देवी, निवासी हेरहंज थाना क्षेत्र की सलैया पंचायत की रहने वाली हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि पांच अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब दो बजे वह बकरी चरा रही थीं।

इसी दौरान बारियातू थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास समेत तीन अन्य पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में वहां पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने उन पर पोस्ता की खेती और कारोबार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए मारपीट की और पीड़िता को थाने ले जाया गया, जहां पर हाथ बांधकर लटकाया गया और डंडे से जमकर पिटाई की गई।

उन्होंने रास्ते में भी मारपीट करने, जातिसूचक गालियां देने तथा शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि छह अक्टूबर को रिहा करने से पहले उनसे वीडियो बनवाकर पोस्ता कारोबार में संलिप्तता स्वीकार करने वाला बयान देने का दबाव बनाया गया। उन्होंने घर में रखे शादी के लिए जमा 80 हजार रुपये ले जाने का आरोप भी लगाया है।