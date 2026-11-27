जागरण संवाददाता, लातेहार। परिवार का पेट पालने और दो पैसे कमाने की उम्मीद लेकर दूसरे प्रदेश गए छह मजदूरों की जिंदगी ईंट-भट्ठे पर कैद होकर रह गई है।

रोजी-रोटी की तलाश में बिहार गए लातेहार के इन मजदूरों के हाथों में काम तो आया, लेकिन अब उनके पैरों में कथित रूप से बेबसी की बेड़ियां डाल दी गई हैं।

मोबाइल छीन लिए गए हैं, घरवालों से बातचीत बंद करा दी गई है और घर लौटने की गुहार लगाने पर मारपीट किए जाने का आरोप है।

मजदूरों की इस दुर्दशा की खबर गांव पहुंची तो स्वजन परेशान हो उठे। मामले में उपायुक्त संदीप कुमार से लिखित शिकायत कर सकुशल रिहाई की गुहार लगाई गई है। डीसी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम अधीक्षक को तत्काल जांच का निर्देश दिया है।

ठेकेदार ने भट्ठे पर भेजा, फिर शुरू हुआ कथित प्रताड़ना का दौर चंदवा थाना क्षेत्र के रुद बरवाटोली गांव निवासी रेजिना खातून और अफसुन खातून ने शिकायत में बताया कि जीशान परविया, नईमा खातून, सदिना खातून, बाबूलाल, झुबली खातून और तकली खातून मजदूरी करने बिहार के वैशाली जिले के बसली स्थित ईंट-भट्ठे पर गए थे।