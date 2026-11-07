कोडरमा में फिल्मी चेज का खौफनाक अंत, कोयला लदे 12 चक्का ट्रक ने पुलिस गाड़ी को रौंदा;जवान घायल

संवाद सूत्र, चंदवारा (कोडरमा)। चंदवारा थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के समीप शनिवार को कोयला लदे ट्रक का पीछा कर रही पुलिस की बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में वाहन सवार पुलिसकर्मियों में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य जवान बाल-बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चंदवारा पुलिस कोयला लदे एक 12 चक्का ट्रक का पीछा कर रही थी। पुलिस बोलेरो लगातार ट्रक के पीछे चल रही थी। इसी दौरान मदनगुंडी टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर आगे रेलवे ओवरब्रिज के समीप ट्रक ने पुलिस की बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी।