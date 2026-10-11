नवरात्रि मेले में मैहर जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत, धनबाद-कोल्हापुर एक्सप्रेस का 5 मिनट का ठहराव; जानें टाइमिंग

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। नवरात्रि मेला के अवसर पर रेलवे प्रशासन द्वारा श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए कोडरमा जंक्शन के रास्ते होकर चलने वाली धनबाद-छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल, कोल्हापुर एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 05 मिनट का अस्थाई ठहराव मैहर स्टेशन पर प्रदान किया गया है।

यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सीपीआरओ सरस्वती चंद ने दी। उन्होंने बताया कि छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनल, कोल्हापुर से 16 अक्टूबर, 2026 को खुलने वाली 11045 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनल, कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 17.20 बजे पहुॅच कर 17.25 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।