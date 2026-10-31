लाह-चूड़ी से खुलेगा रोजगार का रास्ता, कोडरमा में SC वर्ग की महिलाओं को मिल रही विशेष की ट्रेनिंग 

संवाद सहयोगी, कोडरमा। डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बगड़ो गांव स्थित पंचायत भवन में 25 दिवसीय लाह चूड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड की विशेष घटक योजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से 20 अनुसूचित जाति की महिलाओं को लाह चूड़ी निर्माण एवं विभिन्न आकर्षक डिजाइनों को तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर वसीम द्वारा दिया जाएगा। वे जयपुर में लाह चूड़ी निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं तथा अपने अनुभव एवं तकनीकी कौशल के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं लाह चूड़ी निर्माण की विभिन्न तकनीकों एवं डिजाइनों को सीखकर भविष्य में स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बगड़ो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद यादव, पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के जिला समन्वयक शशिपति त्रिपाठी तथा प्रशिक्षण ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर अब्दुल अंसारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।