15 घंटे तक थमी रही कोडरमा घाटी की रफ्तार, रातभर जाम में फंसे रहे हजारों यात्री

संवाद सहयोगी, कोडरमा। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 20 की कोडरमा घाटी रविवार रातभर जाम की चपेट में रही। करीब 15 घंटे तक वाहनों के पहिये थमे रहे। सोमवार सुबह लगभग आठ बजे यातायात सामान्य हो सका।

इस दौरान घाटी में सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। यात्री बसों, मालवाहक ट्रकों और छोटे वाहनों में सवार लोग रातभर परेशान रहे। जानकारी के अनुसार, रविवार देर शाम कोडरमा घाटी के जामसोती नाला के समीप एक बड़ी और लंबी वाहन का अचानक टायर ब्लास्ट हो गया। वाहन सड़क पर ही खड़ा हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। इसी बीच चार से पांच अन्य वाहन भी ब्रेकडाउन हो गए। इससे जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। अस्पताल जाने वाले मरीजों और जरूरी काम से सफर कर रहे लोगों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी।

सूचना पर कोडरमा थाना प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम हटाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह क्रेन की मदद से खराब वाहनों को हटाया गया, जिसके बाद परिचालन बहाल हुआ।