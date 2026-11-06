धनतेरस पर बाजार जाने से पहले जान लें ट्रैफिक का नया नियम, प्रमुख मार्गों पर ऑटो-टोटो का परिचालन बंद

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। धनतेरस और दीपावली को लेकर शहर में उमड़ने वाली खरीदारों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारी की है। शुक्रवार को शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर ऑटो-टोटो के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, पटाखों की बिक्री के लिए भी अलग-अलग स्थानों पर स्थल निर्धारित किए गए हैं।

अनुमंडल पदाधिकारी निर्मल सोरेन एवं एसडीपीओ प्रमोद केसरी ने बताया कि झुमरीतिलैया में सुभाष चौक से सामंतो पेट्रोल पंप तथा तिलैया थाना तक ऑटो-टोटो के परिचालन की अनुमति रहेगी। हालांकि, झंडा चौक ओवरब्रिज, स्टेशन रोड, झंडा चौक और पूर्णिमा टॉकीज रोड पर सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक ऑटो-टोटो का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।