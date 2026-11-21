संवाद सहयोगी, कोडरमा। डीवीसी के कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस) के सीएचपी (कोल हैंडलिंग प्लांट) क्षेत्र में शनिवार शाम कन्वेयर बेल्ट टीपी-3 में अचानक आग लगने से प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

घटना शाम करीब 6:15 बजे की बताई जा रही है। कोयला ढुलाई के दौरान कन्वेयर बेल्ट में आग लगने से उसका बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।

हालांकि, केटीपीएस प्लांट में तैनात सीआईएसएफ अग्निशमन दल की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।

बताया गया कि बिजली उत्पादन के दौरान कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयला ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में अचानक बेल्ट में आग लग गई।

आग तेजी से फैलने लगी और कन्वेयर बेल्ट का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ अग्निशमन विभाग के डिप्टी कमांडेंट महेश कुमार एवं प्रेमचंद शर्मा के नेतृत्व में अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे।