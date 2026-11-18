संवाद सहयोगी, कोडरमा। सीएम उत्कृष्ट सीडी बालिका विद्यालय की छात्राओं का अपने निलंबित शिक्षक शशिभूषण सिंह के समर्थन में आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। शिक्षक की विद्यालय में पुनर्बहाली की मांग को लेकर छात्राएं बुधवार को विद्यालय से करीब आठ किलोमीटर दूर कोडरमा समाहरणालय स्थित डीसी कार्यालय पहुंचीं।

यहां छात्राओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षक शशिभूषण सिंह को दोबारा विद्यालय में बहाल करने की मांग उठाई। छात्राओं का कहना था कि शिक्षक के निलंबन के बाद से ही वे लगातार उनकी बहाली की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से छात्राओं में नाराजगी है।

इसी के विरोध में उन्होंने एक बार फिर विद्यालय से निकलकर समाहरणालय तक पहुंची। उल्लेखनीय है कि दीपावली की छुट्टी से पहले इस मामले को लेकर कोडरमा के एसडीओ, सीओ, डीईओ समेत अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में छात्राओं और प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी। बैठक में छात्राओं की मांग पर दस दिनों के भीतर जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था।