शॉर्ट सर्किट से पैसेंजर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में लगी आग, कोडरमा स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर गुरुवार को कोडरमा-हजारीबाग-बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन की अंतिम बोगी में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन संख्या 53373 कोडरमा-बरकाकाना पैसेंजर शाम 3:15 बजे कोडरमा स्टेशन से रवाना होने वाली थी।

इससे कुछ देर पहले ही यात्रियों ने ट्रेन की अंतिम बोगी से धुआं निकलते देखा और इसकी सूचना रेलकर्मियों को दी। सूचना मिलते ही रेलकर्मी हरकत में आए और आग लगी अंतिम बोगी को ट्रेन से काटकर अलग कर दिया। इसके बाद आरपीएफ कर्मियों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।

प्राथमिक तौर पर सात फायर स्टिंगर तथा रेल परिसर में लगे नल से पाइप के सहारे आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह बुझाया।

राहत की बात यह रही कि जिस अंतिम कोच में आग लगी थी, वह दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित था और उसमें एक भी यात्री सवार नहीं था। ट्रेन की अन्य बोगियों में यात्री अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। समय रहते आग का पता चलने और अंतिम कोच को अलग किए जाने से बड़ा हादसा टल गया।