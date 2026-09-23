यूपी-बिहार होते हुए कोलकाता जाएगी फुल AC स्पेशल ट्रेन, बनारस वालों को भी मिलेगी राहत; चेक करें शेड्यूल
त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने बनारस और कोलकाता के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (05048-47) चलाने की घोषणा की है।
HighLights
बनारस-कोलकाता के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू।
त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निर्णय।
यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के यात्रियों को मिलेगी राहत।
संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। आगामी त्योहारी सीजन में घर आने-जाने वाले रेल यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के समन्वय से बड़ी खुशखबरी आई है।
यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बनारस और कोलकाता के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 05048 - 47 चलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं से 8-8 फेरे लगाएगी।
इस स्पेशल ट्रेन के ठहराव से यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के रेल यात्रियों, खासकर लखीसराय, जमुई - झाझा व झारखंड के जसीडीह क्षेत्र के प्रवासियों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 20 एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच लगाए गए हैं।
मुख्य स्टेशनों की समय सारणी
- बनारस प्रस्थान मंगलवार पूर्वाह्न 10:45 बजे वापसी आगमन गुरुवार भोर 04:45 बजे।
- वाराणसी जं.आगमन 10:55/प्रस्थान 11:00 बजे वापसी आगमन सुबह 03:55/प्रस्थान 04:00 बजे।
- छपरा आगमन शाम 03:00/प्रस्थान 03:10 बजे वापसी आगमन 11:10/प्रस्थान 11:20 बजे।
- हाजीपुर आगमन शाम 4:20/प्रस्थान 04:25 बजे वापसी आगमन रात्रि 09:00/प्रस्थान 09:05 बजे।
- बरौनी जं. आगमन शाम 07:05/प्रस्थान 07:15 बजे वापसी आगमन शाम 06:25/प्रस्थान 06:35 बजे।
- किऊल जं. आगमन रात्रि 08:40/प्रस्थान 08:42 बजे वापसी आगमन शाम 04:20/प्रस्थान 04:22 बजे।
- झाझा आगमन रात्रि 10:25/प्रस्थान 10:30 बजे वापसी आगमन शाम 03:40/प्रस्थान 03:45 बजे।
- जसीडीह जं. आगमन रात्रि 11:08/प्रस्थान 11:10 बजे, वापसी आगमन दोपहर 02:16/प्रस्थान 02:18 बजे।
- आसनसोल जं. आगमन रात्रि 12:50/प्रस्थान 12:52 बजे (बुधवार) वापसी आगमन दोपहर 12:43/प्रस्थान 12:48 बजे।
- कोलकाता आगमन बुधवार सुबह 06:15 बजे वापसी प्रस्थान बुधवार सुबह 08:25 बजे।
- बनारस से यह ट्रेन 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार तथा कोलकाता से 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी।
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