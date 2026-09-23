यूपी-बिहार होते हुए कोलकाता जाएगी फुल AC स्पेशल ट्रेन, बनारस वालों को भी मिलेगी राहत; चेक करें शेड्यूल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। आगामी त्योहारी सीजन में घर आने-जाने वाले रेल यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के समन्वय से बड़ी खुशखबरी आई है।

यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बनारस और कोलकाता के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 05048 - 47 चलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं से 8-8 फेरे लगाएगी।

इस स्पेशल ट्रेन के ठहराव से यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के रेल यात्रियों, खासकर लखीसराय, जमुई - झाझा व झारखंड के जसीडीह क्षेत्र के प्रवासियों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 20 एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच लगाए गए हैं।