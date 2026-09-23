पटना मोकामा पुल के काम से गुरुवार को मोकामा-हावड़ा और जयनगर-पटना एक्सप्रेस सहित 23 ट्रेनें रद, 22 का रूट बदला

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा में गंगा नदी पर बने नए रेल पुल को रेल परिचालन से जोड़ने की प्रक्रिया के कारण गुरुवार को ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। प्री-इंटरलाकिंग (प्री-एनआइ) और नान-इंटरलाकिंग (एनआइ) कार्य के चलते पूर्व मध्य रेल के दानापुर और सोनपुर मंडल से जुड़ी 23 ट्रेनों को रद किया गया है। वहीं 22 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी।

राजेंद्र पुल से सिमरिया तक चल रहा तकनीकी काम प्री-एनआइ का कार्य राजेंद्र पुल मोकामा, हथिदह जंक्शन अपर, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशनों पर चल रहा है। नए पुल को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए अलग-अलग चरणों में तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते कई लंबी दूरी और पैसेंजर ट्रेनों के शेड्यूल पर असर पड़ा है। मोकामा-हावड़ा और जयनगर-पटना एक्सप्रेस भी रद रद होने वाली प्रमुख ट्रेनों में 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस शामिल हैं। 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस और 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस का परिचालन भी नहीं होगा। इसके अलावा कई मेमू, स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी।

आज इन ट्रेनों का नहीं होगा परिचालन 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर इंटरसिटी

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा इंटरसिटी

04186 आसनसोल-वीजीएलजे

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल मेमू

63229 आरा-बनारस मेमू फास्ट पैसेंजर

63275 किउल-पटना मेमू फास्ट पैसेंजर

63276 पटना-किउल मेमू फास्ट पैसेंजर कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर रद ट्रेनों की सूची में 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, 13127 कोलकाता-आरा गरीब रथ और 13116 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस भी शामिल हैं। 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन और 03230 पटना-खुर्दा रोड स्पेशल का परिचालन भी प्रभावित रहेगा।