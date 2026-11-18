संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया। पेंशन पाने के लिए हर वर्ष कोषागार में जीवित प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी होता है। इन दिनों प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बुजुर्गों को सुबह से शाम तक कतार में लगना पड़ रहा है। अब डाक विभाग की

मदद से पेंशनर घर बैठे यह प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं।

इसके लिए पेंशनर को नजदीकी डाकघर या डाकिया से संपर्क करना होगा। डाकिया घर पहुंचकर आधार संख्या, मोबाइल नंबर और पेंशन का विवरण लेकर ऑनलाइन आवेदन करेगा। इस सेवा के लिए 70 रुपये शुल्क देना होगा। आवेदन के बाद संबंधित मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा और कुछ दिन में डिजिटल जीवित प्रमाणपत्र जारी होगा।

इसकी डिजिटल प्रति संबंधित विभाग तक पहुंच जाएगी। अब तक पेंशनरों को नवंबर में जीवित प्रमाणपत्र जमा करने के लिए संबंधित कार्यालय जाना पड़ता था। भीड़ और लंबी कतारों के कारण उन्हें परेशानी होती थी। डाक विभाग की इस सुविधा से कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।