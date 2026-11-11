रेलवे में बड़ा बदलाव, अब कारीगर नहीं कहलाएंगे ट्रैक कर्मचारी; 4 ग्रेड में बनेगा नया कैडर

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। रेलवे में पटरियों की मरम्मत और रखरखाव करने वाले इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियां खत्म कर एक नया कैडर बनाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निर्णय के बाद ये कर्मचारी मल्टी-स्किल्ड ट्रैक टेक्नीशियन (एमएसटीटी) कहलाएंगे।

अभी इन श्रेणियों के कर्मचारी कारीगर कहलाते हैं। वेतनमान के आधार पर उनके चार ग्रेड होंगे। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने 5 नवंबर को सभी जोनल रेलवे को 20 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। बोर्ड ने विलय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 20 नवंबर 2026 की समयसीमा भी तय की है।

इसके लिए टेक्नीशियन (ट्रैक) नाम से नया कैडर गठित किया गया है। नई व्यवस्था में पी-वे (स्थाई पथ) के आर्टिसन

कर्मचारियों को चार ग्रेड में रखा जाएगा। पे लेवल-2 के कर्मचारी टेक्नीशियन (ट्रैक) ग्रेड-3, पे लेवल-4 के कर्मचारी ग्रेड-2, पे लेवल-5 के कर्मचारी ग्रेड-1 और पे लेवल-6 के कर्मचारी सीनियर टेक्नीशियन (ट्रैक) कहलाएंगे।

संबंधित पे लेवल के सभी मौजूदा पी-वे आर्टिसन पद नए कैडर में समाहित होंगे।