नींद की झपकी और आमने-सामने भिड़ गए 2 ट्रक, उड़े केबिन के परखच्चे; कोडरमा-गिरिडीह मार्ग पर 1 ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, कोडरमा। कोडरमा-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर नवादा और पुरनाडीह के समीप दो ट्रकों के बीच जोरदार सीधी भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

नींद की झपकी बनी हादसे की वजह प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटना का मुख्य कारण संभवतः एक चालक को अचानक नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। एक ट्रक सामग्री लेकर बिहार की दिशा में जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक खाली था।