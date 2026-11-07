धनबाद से दिल्ली का सफर होगा आसान, नवंबर में फिर चलेगी स्पेशल ट्रेन; इन स्टेशनों पर भी ठहराव

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद-दिल्ली-धनबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 03309-03310 का परिचालन सात से 29 नवंबर 2026 तक होगा। इससे कोडरमा, हजारीबाग रोड और पारसनाथ सहित विभिन्न स्टेशनों के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने में राहत मिलेगी।

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल प्रत्येक शनिवार को सात, 14, 21 और 28 नवंबर को चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल प्रत्येक रविवार को आठ, 15, 22 और 29 नवंबर को परिचालित होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन को माधो सिंह और ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। धनबाद से दिल्ली जाने वाली ट्रेन माधो सिंह में शाम 6:58 बजे और ज्ञानपुर रोड में शाम 7:10 बजे पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली-धनबाद स्पेशल ज्ञानपुर रोड में रात 12:24 बजे और माधो सिंह में 12:55 बजे पहुंचेगी। ज्ञात हो कि करीब तीन माह पूर्व इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था।