संवाद सूत्र, खूंटी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों में पीएलएफआई के नाम पर पर्चा फेंककर लेवी मांगने के मामले में पुलिस ने संगठन के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपितों में रनिया थाना क्षेत्र के कैलो गांव निवासी संजू मांझी (24) और अंकुश बागे उर्फ दोंदो (24) शामिल हैं। इनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और पीएलएफआई के तीन पर्चे बरामद किए गए हैं। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

एसपी के अनुसार, 13 नवंबर को तपकरा थाना क्षेत्र के कमड़ा मोड़ स्थित आवासीय विद्यालय और 15 नवंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में वीकेएस कंस्ट्रक्शन के सड़क निर्माण कार्य स्थल पर पीएलएफआई का पर्चा फेंककर ठेकेदारों से लेवी मांगी गई थी।

घटनाओं के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तोरपा के नेतृत्व में टीम गठित कर तपकरा, रनिया और आनंदपुर पुलिस संयुक्त रूप से छापामारी कर रही थी। इसी क्रम में 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि तीन व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की पल्सर मोटरसाइकिल से जयपुर, कैलो की ओर से रनिया आ रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद हुए।