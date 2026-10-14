खूंटी में रातोंरात साफ हो गई मोबाइल दुकान, छत और सीलिंग काटकर महंगे फोन उड़ा ले गए चोर

संवाद सहयोगी, खूंटी। शहर के भगत सिंह चौक स्थित मेन रोड पर राज इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल दुकान में चोरों ने हजारों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर रात में दुकान की छत का चदरा और सीलिंग काटकर अंदर घुसे और महंगे मोबाइल, एक्सेसरीज सहित मरम्मत के लिए ग्राहकों द्वारा दिए गए कई मोबाइल लेकर फरार हो गए।

दुकान संचालक गौतम ने बताया कि मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो छत और सीलिंग कटी मिली। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर कई महंगे मोबाइल और एक्सेसरीज गायब मिले। इससे उन्हें हजारों रुपये के नुकसान की आशंका है। बताया जाता है कि इससे पहले भी दुकान में चोरी हो चुकी है।