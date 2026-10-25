CTS Exam में संध्या सिंह का शानदार प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान

संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। सीटीएस परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कृष्णा प्राइवेट आईटीआई, मिहिजाम की छात्रा संध्या सिंह ने संस्थान सहित जामताड़ा जिले का नाम रोशन किया है।

वेल्डर ट्रेड की छात्रा संध्या ने 98 प्रतिशत अंक हासिल कर राष्ट्रीय टापर सूची में दूसरा और राज्य की टापर सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि से संस्थान में खुशी का माहौल है। इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

क्या है सीटीएस परीक्षा सीटीएस यानी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (शिल्पकार प्रशिक्षण योजना) भारत सरकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था है, जिसके तहत आईटीआई संस्थानों में युवाओं को विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाता है। वेल्डर जैसे ट्रेडों में विद्यार्थियों को धातुओं को जोड़ने, वेल्डिंग तकनीक, उपकरणों के सुरक्षित इस्तेमाल और कार्य से संबंधित व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को कुशल बनाकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है।

संध्या सिंह की सफलता तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की मेहनत और कौशल का उदाहरण है। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा और राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करना उनकी तैयारी, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

संध्या सिंह की इस सफलता पर कृष्णा प्राइवेट आईटीआई प्रबंधन ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संस्थान के निदेशक निखिल कुमार, प्रिंसिपल पीके. बिस्वास और अध्यक्ष कृष्णा साह ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की।

इस अवसर पर संस्थान के निदेशक निखिल कुमार ने कहा कि संध्या सिंह की सफलता उनकी मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा और राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल करना संस्थान के लिए गर्व की बात है। उनकी यह उपलब्धि दूसरे विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।