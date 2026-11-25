जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जिले में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग-अलग दो मामलों में छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित फर्जी मोबाइल नंबर के जरिए लोगों को फोन कर साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। गांव में पानी टंकी के पीछे छापेमारी पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह को मिली सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अमित रविदास के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल, पुलिस अवर निरीक्षक गुलशन कुमार सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से नारायणपुर थाना क्षेत्र के मुरलीपहाड़ी गांव में पानी टंकी के पीछे छापामारी की। यहां से पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपितों में बंदरचुआं गांव निवासी साजिद अंसारी (23), समीर अंसारी (24), दिलबर अंसारी (21), कलीम अंसारी (42) और इमरान अंसारी (25) शामिल हैं। कस्टमर केयर बनकर करते थे फ्रॉड वहीं, दूसरे मामले में पुलिस ने मिहिजाम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें लीलानगर कानगोई निवासी संजय मंडल, राजू मंडल और दुन्नू मंडल के अलावा शंकरपुर गांव निवासी धीरज कुमार साव तथा बीरसिंह गांव निवासी रविशन मुर्मू शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी गूगल पर विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों, ई-पेमेंट कंपनियों और उपभोक्ता सामग्री कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर के रूप में अपना फर्जी मोबाइल नंबर डालते थे। इसके बाद ग्राहक सहायता के लिए फोन करने वाले लोगों को कॉल कर उनकी समस्याओं के समाधान का झांसा देते थे। आरोपित मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर उसे डाउनलोड करवाते थे। इसके जरिए उनके बैंक खातों से संबंधित गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी करते थे।

इसके अलावा आरोपित अपने नाम से चार से पांच से अधिक सिम कार्ड प्राप्त कर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे।पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।