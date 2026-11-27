जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से 23 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत अब प्रत्येक पांच वर्ष में राशन कार्डधारी परिवारों की पात्रता की समीक्षा और अनिवार्य ई-केवाईसी कराई जाएगी।

वहीं, लगातार छह माह तक राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड अस्थायी रूप से अयोग्य किए जा सकेंगे। हालांकि, ऐसे लाभार्थियों को अपनी पात्रता साबित करने और ई-केवाईसी कराने का अवसर भी दिया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक कोई भी सदस्य अलग राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं होगा।

पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार नंबर उपलब्ध होने पर दर्ज किया जाएगा। पांच वर्ष की आयु पूरी होने के एक वर्ष के भीतर उनका ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।

डुप्लीकेट कार्ड वालों को मिलेगा तीन माह का समय

सरकार ने राज्य के अंदर या बाहर डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित राशन कार्डधारियों के लिए भी प्रविधान किया है। ऐसे कार्ड अस्थायी रूप से अयोग्य किए जा सकेंगे।

संबंधित लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज और ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी पात्रता साबित करने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा।

इसी प्रकार, छह माह से राशन नहीं उठाने वाले लाभार्थियों के मामले में कार्ड का पुनर्मूल्यांकन, क्षेत्र सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया अगले तीन माह के भीतर पूरी की जाएगी।

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन दिखेगी प्रतीक्षा सूची

नए नियम के तहत राशन कार्ड जारी करने में प्रथम आवक-प्रथम पावक (पहले आवेदन, पहले लाभ) की व्यवस्था लागू होगी। राज्य सरकार अपने वेब पोर्टल सहित सार्वजनिक डोमेन में पारदर्शी प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित करेगी।