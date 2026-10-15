105 दिन से वेतन बकाया, जामताड़ा में सफाईकर्मियों का फूटा गुस्सा; सड़कों पर फेंका कचरा

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। Jamtara Garbage Protest: दुर्गा पूजा से पहले 105 दिनों से वेतन का भुगतान नहीं होने से नाराज जामताड़ा नगर पंचायत के सफाईकर्मियों ने गुरुवार को शहर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित सफाईकर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय से लेकर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और बाजार की सड़कों पर कचरा फेंककर अपना विरोध जताया।

इसके कारण पूरे शहर में जगह-जगह गंदगी फैल गई। त्योहार से पहले शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, गुरुवार को दर्जनों सफाईकर्मी बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर नगर पंचायत कार्यालय (Jamtara Nagar Panchayat) पहुंचे थे। यहां उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद सभी सफाईकर्मी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।