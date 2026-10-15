जामताड़ा के चरखापहाड़ी दुर्गापूजा पंडाल में आग: हादसा या साजिश? निष्पक्ष जांच की मांग

संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। एक ओर मिहिजाम शहर मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर मिहिजाम थाना क्षेत्र के चरखापहाड़ी गांव में पहली बार आयोजित होने वाली दुर्गापूजा के पंडाल में बुधवार-गुरुवार की मध्य रात आग लगने की घटना से ग्रामीणों में मायूसी और आक्रोश है।

गांव में पहली बार दुर्गापूजा के आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह था, लेकिन इस घटना ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया।

पूजा कमेटी के जयंतो दत्ता,मनोज दत्ता,ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पुलिस यह स्पष्ट करे कि आग दुर्घटनावश लगी या किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर लगाई।