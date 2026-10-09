PESA Law के तहत ग्राम सभा गठन की मांग तेज, ग्राम प्रधानों ने सात माह के लंबित मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया

संवाद सहयोगी, जामताड़ा। गांधी मैदान में ग्राम प्रधान संघ की जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष अजीत कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेसा कानून के तहत ग्राम सभा के गठन, परंपरागत ग्राम प्रधानों के अधिकारों और सात माह के लंबित मानदेय भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

संघ ने ग्राम सभा के अध्यक्ष के चयन में नियमों की अनदेखी किए जाने पर रोष जताया और जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। ग्राम सभा के गठन में नियमों के पालन की मांग बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने झारखंड पेसा नियमावली, 2026 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानी मौजा में परंपरागत ग्राम प्रधान ग्राम सभा के पदेन अध्यक्ष होंगे।