जामताड़ा में भाजपा का झारखंड सरकार पर हमला, पीएन बोले- ‘इरफान अंसारी दूसरे औरंगजेब’, पिता को घर में किया कैद

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। भाजपा की ओर से सात अक्टूबर को जामताड़ा में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं ने झारखंड सरकार और मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर तीखे आरोप लगाए। धनबाद के पूर्व सांसद और भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह ने आरोप लगाया कि इरफान अंसारी ने अपने पिता और उनके मित्र फुरकान अंसारी को घर में कैद कर रखा है।

उन्होंने मंत्री को ‘दूसरा औरंगजेब’ बताते हुए कहा कि वह अपने ही पिता के राजनीतिक हत्यारे हैं। पूर्व सांसद सीता सोरेन ने भी जामताड़ा विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गांधी मैदान से शुरू हुई दीप ज्योति यात्रा मां चंचला चौक तक पहुंची। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता पीएन सिंह, पूर्व सांसद सीता सोरेन सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान पशुपति नाथ सिंह ने आरोप लगाया कि झारखंड में जब किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इरफान अंसारी वहां पहुंचकर हंगामा करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2जी सहित कई घोटाले हुए। उनके अनुसार, कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी अधिक देश को लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता मजबूत होगी, तभी देश मजबूत होगा।

सीता सोरेन ने फर्जी मतदान का लगाया आरोप पूर्व सांसद सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि जामताड़ा विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ मधुपुर से लोगों को बुलाकर फर्जी मतदान कराया गया। उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष चुनाव नहीं जीत पा रहा है, वहां अब वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और पूर्व के चुनाव भवनों को लेकर भी सवाल उठाए।