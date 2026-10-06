पेंशन के लिए बैंक नहीं पहुंच पा रही थीं सावित्री, खुद घर पहुंचे Jamtara BDO; वाहन से Bank ले जाकर खुलवाया खाता

संवाद सहयोगी, जामताड़ा। सरकारी दफ्तरों और योजनाओं की लंबी प्रक्रिया के बीच कई बार जरूरतमंद लोगों के लिए एक छोटी-सी मदद भी बड़ी राहत बन जाती है। जामताड़ा प्रखंड के मेंझिया गांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

सर्वजन पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी बैंक खाता खुलवाने में परेशानी झेल रही सावित्री राय की मदद के लिए बीडीओ अबिश्वर मुर्मू खुद उनके पास पहुंचे। सावित्री राय, पति मोतीलाल राय, मेंझिया गांव की निवासी हैं।

पेंशन योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक खाता जरूरी था। महिला की स्थिति को देखते हुए बीडीओ ने उन्हें अपने वाहन से वनांचल ग्रामीण बैंक, मेंझिया पहुंचाया और अपनी मौजूदगी में खाता खुलवाने की प्रक्रिया पूरी कराई।

बैंक में संबंधित पंचायत की मुखिया मिरूदी सोरेन भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सावित्री राय के लिए अब सर्वजन पेंशन योजना की राशि प्राप्त करने का रास्ता आसान हो गया है।