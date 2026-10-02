SIR में फर्जीवाड़ा! जामताड़ा में फर्जी जाति-आवासीय प्रमाणपत्र से मतदाता बनाने का खेल, दो प्रज्ञा केंद्र संचालक पर FIR

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम-2026 के तहत चल रही दावा एवं आपत्ति सुनवाई के दौरान फर्जी जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने का मामला सामने आया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देश पर नारायणपुर अंचल अधिकारी देवराज गुप्ता ने संबंधित वीएलई (प्रज्ञा केंद्र संचालक) हसन शेख एवं शमीम शेख के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

नारायणपुर थाना में कांड संख्या 169/2026 दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एसआईआर के दौरान सिद्दीक मियां, मजीदन बीवी एवं शमीम शेख की ओर से प्रस्तुत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के सत्यापन में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई।

इसके बाद अंचल कार्यालय की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर प्रमाण पत्रों के संबंध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। इनमें दो आवेदकों ने अंचल अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित रूप से बताया कि उनके आवेदन के आधार पर हसन शेख ने जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र तैयार कर उपलब्ध कराया था। वहीं शमीम शेख ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।



मामले में अंचल अधिकारी ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराने को लेकर वीएलई हसन शेख एवं शमीम शेख के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।