आधी रात आंगन से युवती को उठाया, नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म; जामताड़ा कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

संवाद सूत्र, जामताड़ा। सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात शुक्रवार को जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपी राहुल लोहार को 25 साल कठोर कारावास और 10000 रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। साथ ही अर्थ दंड नहीं देने पर छह साल अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है।

वहीं, राजा लोहार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी में 20 साल तक कठोर कारावास और 8000 रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। साथ ही अर्थ दंड नहीं देने पर पांच साल अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है।

दोनों आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 बी में चार साल कारावास, 5000 अर्थ दंड और अर्थ दंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है। घटना के संदर्भ में जानकारी के अनुसार नाला थाना क्षेत्र की एक युवती कुंडहित में अपनी नानी के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। युवती रात के समय घर के आंगन में सोई हुई थी। इसी साल मई में घटी थी घटना, चार महीने में सजा 26 और 27 मई, 2027 के मध्य रात्रि में आरोपी राहुल लोहार और राजा लोहार उसके आंगन में प्रवेश कर युवती को कंधे पर उठाकर कुंडहित के शीला नदी के किनारे एक पेड़ के पास ले गया और राहुल लोहार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जबकि राजा लोहार बगल में बैठकर उसे देखता रहा।