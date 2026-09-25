स्वास्थ्य मंत्री इरफान के जामताड़ा में 2 करोड़ से बनेगा मॉड्यूलर OT, मरीजों को मिलेगी आधुनिक सर्जरी की सुविधा

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। Jamtara Sadar Hospital के पुराने ओपीडी भवन को अब आधुनिक माड्यूलर आपरेशन थिएटर (ओटी) के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस माड्यूलर ओटी से सदर अस्पताल में जनरल सर्जरी की सुविधाओं का विस्तार होगा।

इसके तैयार होने के बाद मरीजों को आपरेशन के लिए आधुनिक और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। वहीं चिकित्सकों को भी सर्जरी करने में सहूलियत होगी। पुराने कक्ष को नए स्वरूप में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

माड्यूलर ओटी को आधुनिक चिकित्सा मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसमें आपरेशन के दौरान संक्रमण नियंत्रण सहित आवश्यक सुविधाओं और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। कक्ष में आपरेशन से संबंधित विभिन्न उपकरणों की स्थापना के साथ चिकित्सकीय कार्यों के लिए जरूरी कमरों और अन्य संसाधनों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जामताड़ा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विधानसभा क्षेत्र है। उनकी पहल पर यह काम हो रहा है।

विशेषज्ञ की देखरेख में तैयार हो रहा डिजाइन ओटी निर्माण को लेकर भवन निर्माण विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भवन के डिजाइन और कमरों की संरचना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है। उनकी देखरेख में माड्यूलर ओटी के स्वरूप और अंदर की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।