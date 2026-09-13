झारखंड के मुख्यमंत्री की मां और स्वास्थ्य मंत्री के चाचा का प्राइवेट अस्पताल में इलाज, भाजपा ने कसा तंज

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री की मां और स्वास्थ्य मंत्री के चाचा का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। इसे लेकर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेता राज्य के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भरोसा नहीं है।

पूर्व मंत्री ने कहा है-सरकार को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नही है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसार अपने चाचा का इलाज धनबाद के एक निजी अस्पताल में करा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की मां इलाज हैदराबाद में हाे रहा है।

यहां डाक्टरों की पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल किया गया है। इसलिए डाक्टर सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के बजाय निजी क्लीनिक खेल कर बैठे है। वह प्रतिनियुक्त अस्पतालों में कम ही नजर आएंगे। उन्हें बस दिए गए पैसे की वसूली की चिंता है।

मरीजों की नहीं। यह आरोप सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने रविवार को जामताड़ा में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कांन्फ्रेंस में सरकार पर लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवघर में डा. संजय के समक्ष में बैठा था। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी अपने चाचा की हालत पूछते हुए रो रहे थे। क्या स्थिति है यह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की यह दुर्गति लोगों से छुपी नहीं है।

निष्पक्ष जांच होने पर मंत्री से अधिकारी तक जाएंगे होटवार रणधीर सिंह आगे कहा कि ग्रामीण विकास विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सबडिवीजन विभाग हो चाहे लघु सिंचाई विभाग हो, ठेकेदारों को साढ़े पांच प्रतिशत पैसा नकद पेमेंट जमा करना पड़ता है। इसमें मंत्री से लेकर के इंजीनियर तक घोटाले में शामिल है। तभी ठेकेदार को टेंडर मिलता हैं।

वहीं नेरडस में में डेल्टा कंपनी से जुड़े केके वर्मा को सेवानिवृत्ति के बाद भी पिछले छह वर्षों से सेवा विस्तार का लाभ मिल रहा है। उनके द्वारा लगाए गए पूरे झारखंड में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइट छह महीने में ही खराब हो जा रहे हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है?

यह सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। अगर केंद्र एजेंसी सभी विभागों की निष्पक्ष जांच करें तो कई अधिकारी व मंत्री होटवार जेल में नजर आएंगे। गौरतलब हैं कि रणधीर सिंह सेवा संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा भाजपा कार्यालय पहुंचे थे।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक भाजपा चलाएगी सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में सेवा-समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। रविवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत रक्तदान शिविर, गरीबों के बीच वस्त्र व खाद्य सामग्री वितरण, अस्पतालों में मरीजों के बीच फल वितरण सहित कई कार्यक्रम होंगे। जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए साइकिल व मोटरसाइकिल रैली और जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि मेरे सपनों का भारत, मोदी जी का सपनों का भारत, जो है 2047 तक विकसित भारत के लिए उनके कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना है। हर विद्यालय में एक प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। कुछ कार्यक्रम बूथ स्तर पर किया जाएगा।

कुछ प्रदेश स्तर पर तथा कुछ कार्यक्रम केंद्र स्तर पर किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता तरुण गुप्ता ने कहा कि मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा और संकल्प का कार्यक्रम चलाया जाएगा।